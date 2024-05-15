Столтенберг заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии Фицо

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что был шокирован нападением на словацкого лидера Роберта Фицо, а также пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает РИА Новости .

«Желаю ему сил для скорейшего выздоровления», — отметил Столтенберг.

Днем 15 мая пожилой мужчина открыл стрельбу по словацкому премьеру, вышедшему к гражданам после заседания правительства в Гандлове. У Фицо огнестрельные ранения в грудь, живот и конечность. Сейчас врачи стабилизировали его состояние.

На политика напал 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

Фицо ранее выступал против поставок оружия Киеву. Он также говорил, что будет блокировать членство Украины в Североатлантическом альянсе, так как это означало бы начало Третьей мировой войны.

Кроме того, он считает, что украинский конфликт начался в 2014 году с разгула неонацистов, а РФ обманывали, говоря, что НАТО не будет расширяться.