Стало известно, о чем Путин и Лукашенко говорили во время внезапного звонка

Путин рассказал Лукашенко подробности своих переговоров с Трампом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе беседы российский лидер рассказал визави подробности его недавних переговоров с главой США Дональдом Трампом, в том числе по вопросу Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Президенты также обсудили евразийскую интеграцию и союзное строительство. Кроме того, Путин и Лукашенко поговорили насчет графика совместных мероприятий, в том числе про форум в Волгограде к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Главы России и Белорусии также обсудили украинский кризис, добавили в Минске.

Ранее Кремль не анонсировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.