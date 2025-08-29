Стало известно, что означает для США и Европы участие Путина в параде в Пекине

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев рассказал, что означает для США и Европы конец старого миропорядка и укрепление полицентричности в связи с военным парадом в Пекине с участием Владимир Путина, сообщает «ФедералПресс» .

«Участие Владимира Путина и Ким Чен Ына на военном параде в Пекине в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и окончания Второй мировой войны закрепляет тренд на формирование полицентричного миропорядка», — отметил Васильев.

По мнению эксперта, государства, с которыми раньше не считались страны Запада, начали объединяться в форматы по типу БРИКС, ШОС, ЕАЭС и стали составлять конкуренцию западным объединениям и даже вызывать у них опасения. При этом незападные страны придерживаются не модели противостояния и давления, а мирного взаимодействия на взаимном уважении суверенитета друг друга.

Политолог указал на то, что Китай смог объединить 26 стран с разными национальными интересами. Эта ситуация должна стать знаковой для Европы и США, что позиция на равных имеет гораздо больше шансов, чем позиция, которой десятилетиями придерживались страны Североатлантического альянса.

Конкретно китайско-российские отношения развиваются комплексно. КНР уже стала стратегическим партнером РФ. В 2024 году Пекин стал самым крупным импортером российских товаров и экспортером в России. А визит Путина в Китай по случаю победы над нацистской Японией, по словам Васильева, задаст тренд на улучшение отношений в сфере исторических памяти и правды.