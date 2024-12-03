Стало известно, что находится в чемодане Шольца, с которым он приехал в Киев

Немецкие и украинские СМИ вызвали ажиотаж вокруг визита Олафа Шольца в Киев, отметив его необычный выбор — громоздкий металлический чемодан вместо привычной кожаной сумки, сообщает «Царьград» .

Пользователи интернета активно шутили о содержимом этого большого чемодана: некоторые предполагали, что там находятся термос с кофе и бутерброды, другие же говорили о том, что внутри могут быть вооружения для Украины на сумму 650 миллионов евро. Третьи считали, что чемодан пуст, и канцлер просто взял его для сувениров.

В результате на пресс-конференции журналисты напрямую спросили Шольца о целях использования большого чемодана.

Глава Германии ответил, что в нем находятся «дорожные принадлежности, белье и еще некоторые вещи, которые нужны».

Тем временем стало известно, что Шольц прибыл в Киев не с пустыми руками. Берлин согласился предоставить Украине еще оружие на сумму 650 миллионов евро.