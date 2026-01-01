Стали известны требования Москвы к Вашингтону из-за танкера

Российская сторона направила официальную дипломатическую ноту Соединённым Штатам с требованием немедленно прекратить преследование и попытки задержания танкера «Bella 1». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Судно, недавно внесённое в Российский морской регистр судоходства и сменившее название, следует в Венесуэлу. В документе, направленном поздно вечером 31 декабря в Госдепартамент и Совет национальной безопасности США, Москва настаивает на соблюдении международного морского права.

Инцидент развивается в Карибском море, где американские военные и береговая охрана уже почти две недели пытаются задержать танкер. США утверждают, что судно нарушает санкционный режим, перевозя венесуэльскую нефть, и ранее следовало без национального флага, что позволило береговой охране выдать ордер на его арест.

Россия, приняв судно под свою юрисдикцию, рассматривает дальнейшие попытки его остановки как незаконные и провокационные, что может привести к серьёзным дипломатическим последствиям.

