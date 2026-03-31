США вывели из-под санкций три российских судна

сегодня в 20:27

Американские власти исключили три грузовых корабля из перечня санкций, введенных против России, пишет ТАСС .

Соответствующее решение о снятии антироссийских санкций с трех судов опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из-под ограничений выведены сухогруз «Святой Николай» и контейнеровозы «Феско Монерон» и «Феско Магадан».

Ранее сообщалось, что российские депутаты провели переговоры с коллегами из США. Стороны договорились о создании группы по связи между парламентариями двух стран.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.