США вывели из-под санкций три российских судна
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
Американские власти исключили три грузовых корабля из перечня санкций, введенных против России, пишет ТАСС.
Соответствующее решение о снятии антироссийских санкций с трех судов опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
Из-под ограничений выведены сухогруз «Святой Николай» и контейнеровозы «Феско Монерон» и «Феско Магадан».
Ранее сообщалось, что российские депутаты провели переговоры с коллегами из США. Стороны договорились о создании группы по связи между парламентариями двух стран.
