США уведомили Европу, что приостановят участие в ряде механизмов НАТО

По информации Reuters, Вашингтон уведомил европейских дипломатов, что США приостановят участие в ряде механизмов НАТО по обороне, если Европа не возьмет на себя больше обязательств, сообщает ТАСС .

США хотят, чтобы Европа взяла на себя больше обязательств, в том числе в сфере разведки и ракетных систем. Странам нужно решить этот вопрос до 2027 года, что многие дипломаты посчитали нереалистичным.

В противном случае Вашингтон прекратит участвовать в некоторых механизмах Североатлантического альянса. В Reuters отметили, что на данный момент США недовольны укреплением оборонного потенциала Европы.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что совет «Россия — НАТО» был упразднен. Он уточнил, что упразднения совета добивалось польское правительство.

