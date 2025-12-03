В Брюсселе прошла встреча глав министерств иностранных дел стран НАТО. По итогам мероприятия Сикорский выступил перед журналистами и заявил о том, что Совет «Россия — НАТО» прекратил существование.

«Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже Совет „Россия — НАТО“», — сказал Сикорский.

Глава МИД Польши уточнил, что упразднения Совета добивалось польское правительство. По его словам, институция появилась во времена, когда казалось, что «европейскую безопасность можно создавать с Россией», но теперь Европа создает ее «против России».

Совет «Россия–НАТО (СРН)» появился в 2002 году в Риме. Он был создан для проведения консультаций России и стран альянса по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом.

Ранее стало известно, что НАТО рассматривает возможность упреждающих ударов против России. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.