США указали на отсутствие шансов у Украины стать частью НАТО

Майк Уолтц: США не видят реальный сценарий вступления Украины в НАТО

Советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц обозначил позицию Вашингтона по вопросу членства Украины в НАТО. По его словам, вступление Киева в альянс в настоящее время не рассматривается как реальный сценарий, пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

Главным препятствием является пятая статья устава НАТО, согласно которой США были бы обязаны направить свои вооруженные силы для защиты украинской территории. Такое развитие событий в Вашингтоне считают неприемлемым.

При этом Уолтц подчеркнул, что США сохраняют твердую приверженность принципам Североатлантического альянса и готовы выполнять обязательства по коллективной обороне в отношении действующих членов организации.

США полностью поддерживают действующих участников НАТО и пятую статью устава альянса, как отметил Уолтц. При этом он подчеркнул, что вопросы безопасности Украины следует рассматривать отдельно, поскольку это принципиально иная ситуация.

Ранее Турция заявила, что не имеет ничего против вступления Украины в НАТО. Такое заявление сделал глава турецкого МИД Хакан Фидан.