США произвели мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk

На выставке Ассоциации армии США представлены три варианта: тяжелый X-MAV с четырьмя ракетами, средний M-MAV с автоматизированной системой загрузки и легкий L-MAV для радиоэлектронной борьбы.

Это происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа о практически принятом решении по поставкам Tomahawk Украине, что вызвало резкую реакцию Москвы.

В Кремле предупредили, что такие поставки станут серьезным витком эскалации, учитывая ядерный потенциал этих ракет. Дмитрий Медведев заявил, что пуск будет осуществлять не Киев, а непосредственно США, поскольку отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно.