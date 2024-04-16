Политолог Дудчак: США опоздали с заявлениями о переговорах между РФ и Украиной

Политолог Александр Дудчак выразил мнение, что США опоздали с заявлениями о том, что конфликт на Украине можно было урегулировать мирно, если бы Белый дом взял во внимание опасения России касательно собственной безопасности.

Ранее экс-советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм отметил, что Запад не рассматривал недопустимость расширения НАТО на восток. Грэм также признал, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Вашингтон серьезнее относился к озабоченностям России о своей безопасности.

По словам Дудчака, если бы Соединенные Штаты воспринимали ситуацию всерьез, тогда бы они вынесли данный вопрос на обсуждение еще в конце 2021 года.

«Тогда Россия на совершенно обоснованных основаниях заявила о правах на свою безопасность, причем в очередной раз. Но они же никогда не слышат и не слушают», — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Эксперт обратил внимание, что США рассчитывают на то, что РФ согласится приостановить конфликт. Дудчак считает, что американская сторона получит от этого выгоду, поскольку в таком случае прозападный киевский режим продолжит существовать.