США поддержат Зеленского, если тот решит начать мирные переговоры с Россией
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Власти США поддержат президента Украины Владимира Зеленского, если тот захочет вступить в мирные переговоры с Россией, сообщил американский Госдеп.
Как подчеркнули в ведомстве, Белый дом не намерен навязывать Зеленскому какие-либо сроки по переговорам с РФ.
Ранее Зеленский на саммите в Будапеште сообщил, что Киев не нуждается в помощи союзников в организации переговоров с Россией и намерен сам решить, когда они начнутся.
Путин сообщал, что Россия готова к мирным переговорам на базе стамбульского соглашения.