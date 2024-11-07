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США поддержат Зеленского, если тот решит начать мирные переговоры с Россией

Власти США поддержат президента Украины Владимира Зеленского, если тот захочет вступить в мирные переговоры с Россией, сообщил американский Госдеп.

Как подчеркнули в ведомстве, Белый дом не намерен навязывать Зеленскому какие-либо сроки по переговорам с РФ.

Ранее Зеленский на саммите в Будапеште сообщил, что Киев не нуждается в помощи союзников в организации переговоров с Россией и намерен сам решить, когда они начнутся.

Путин сообщал, что Россия готова к мирным переговорам на базе стамбульского соглашения.