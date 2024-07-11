США отозвались на просьбу Израиля о поставке боеприпасов

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США вновь направят в Израиль партию 500-килограммовых бомб, пишет газета «Известия» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, изначально речь шла о поставке более мощных взрывных устройств весом в две тонны.

Эти боеприпасы рассматривались для атак на Рафах и иные территории в секторе Газа, но от планов в Белом доме временно отказались.

«Поскольку наша озабоченность не касалась 500-фунтовых бомб, они продвигаются вперед в рамках обычного процесса», — утверждает агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Вашингтон взял паузу в поставках вооружений для армии страны.