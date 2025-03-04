США еще не назвали имя спецпредставителя по Украине в контактах с Россией

Президент США Дональд Трамп 28 февраля на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что будет добиваться скорейшей приостановки огня в зоне конфликта. Но при этом пока Вашингтон не назвал имя своего спецпредставителя по Украине, который будет контактировать с Россией, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости .

«Нет, пока нет», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли уже имя спецпредставителя США по Украине, который будет работать по данному вопросу с Москвой.

В конце зимы 2025 года Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее остановить боевые действия по двум причинам: он хочет сохранить жизни людям и перестать тратить огромные деньги на поддержание конфликта.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не разделил взглядов Трампа и был выгнан из Белого дома после расторжения договоренностей о подписании сделки по редкоземельным металлам.

4 марта Зеленский публично выразил сожаление, что в Овальном кабинете Белого дома произошла перепалка с Трампом, и заявил, что все-таки готов работать под началом американского лидера. В новом обращении к украинцам Зеленский подчеркнул, что для Киева отношения с США имеют значение.