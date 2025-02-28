Трамп назвал две причины, почему хочет закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп 28 февраля встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским для подписания сделки по полезным ископаемым. В ходе встречи главы двух стран также коснулись темы конфликта. Трамп заявил, что есть две причины, чтобы его завершить как можно скорее, пишет РИА Новости .

Трамп подчеркнул, что первой причиной для скорейшего завершения конфликта является его желание «спасти жизни». Вторая и менее важная причина — экономия американских денег.

Американский лидер подчеркнул, что чувствует личную ответственность за то, что США оказались вовлеченными в украинский кризис.

Ранее Зеленский высказался против перемирия и прекращения огня, так как уверен, что эта тактика не сработает и будет нарушена Москвой.