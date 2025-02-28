Трамп назвал две причины, почему хочет закончить конфликт на Украине
Трамп заявил о желании завершить украинский конфликт ради спасения жизней
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Президент США Дональд Трамп 28 февраля встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским для подписания сделки по полезным ископаемым. В ходе встречи главы двух стран также коснулись темы конфликта. Трамп заявил, что есть две причины, чтобы его завершить как можно скорее, пишет РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что первой причиной для скорейшего завершения конфликта является его желание «спасти жизни». Вторая и менее важная причина — экономия американских денег.
Американский лидер подчеркнул, что чувствует личную ответственность за то, что США оказались вовлеченными в украинский кризис.
Ранее Зеленский высказался против перемирия и прекращения огня, так как уверен, что эта тактика не сработает и будет нарушена Москвой.