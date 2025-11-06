сегодня в 23:40

Совбез ООН снял санкции с сирийского президента на переходный период

Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию о временном снятии ограничительных мер с сирийского президента Ахмеда аш-Шараа, сообщает ТАСС .

За документ проголосовали 14 государств-членов Совбеза, включая Российскую Федерацию, против не выступил никто, а Китайская Народная Республика сохранила нейтральную позицию.

Параллельно сняты санкции с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Инициатива была подготовлена Вашингтонской администрацией перед предстоящей встречей аш-Шараа с американским лидером Дональдом Трампом, запланированной на 10 ноября.