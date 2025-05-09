Соловьев о вводе западных войск на Украину: «Ребята, вам конец»

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв, находясь на Красной площади во время празднования Дня Победы, жёстко ответил на вопрос западного журналиста о потенциальных ударах по европейским столицам

Его слова прозвучали как прямое предупреждение странам НАТО, обсуждающим возможность отправки войск на Украину.

«Если вы всерьёз считаете, что можете направлять своих военных в Россию или на Украину для борьбы с нами, то извините, ребята — вам конец», — заявил Соловьёв, подчеркнув решимость России дать асимметричный ответ на любые угрозы.

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряжённости в отношениях России и Запада. Ранее некоторые европейские политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона, не исключали возможности отправки войск НАТО в Украину, что Москва расценивает как прямую угрозу своей безопасности.

Соловьёв, известный своими жёсткими высказываниями в адрес Запада, таким образом озвучил позицию, которая всё чаще звучит из уст российских официальных лиц: любое прямое вмешательство западных стран в конфликт на Украине будет иметь катастрофические последствия для самих инициаторов такой эскалации.