США после ударов по Ирану в 2025 и 2026 годах оказались без стратегических преимуществ и рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями в случае новой эскалации, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Sohu.

В 2025 году Дональд Трамп приказал нанести авиаудар по ядерным объектам Ирана, рассчитывая быстро добиться уступок. В феврале 2026 года США совместно с Израилем начали новую операцию, однако Тегеран вновь не был сломлен.

«Иран удерживает мировой нефтяной клапан Ормузского пролива. Через него проходит 20 % мировых перевозок нефти и 25 % мировой морской сырой нефти, и в среднем танкер проходит мимо каждые 5 минут. После совместных американо-израильских авиаударов по Ирану 28 февраля 2026 года Иран напрямую заблокировал пролив минами и беспилотными катерами. Мировые цены на нефть мгновенно взлетели, а инфляционное давление в Соединенных Штатах резко возросло. Даже союзники запаниковали», — говорится в публикации.

По данным издания, операции израсходовали 45 % высокоточных ракет США и 50 % перехватчиков ПВО. На восстановление запасов потребуется несколько лет. При этом иранские беспилотники обходятся значительно дешевле американских средств перехвата.

Китайские аналитики считают, что при новой масштабной операции более 30 военных баз США на Ближнем Востоке могут стать целями ответных ударов. Также отмечается нехватка сил для эффективной защиты от ракет.

«Трамп знает, что первая операция против Ирана не заставила его пойти на уступки, второе применение силы лишь ввергнет Соединенные Штаты в еще более глубокую трясину и ускорит падение гегемонии», — подытожили китайские журналисты.

