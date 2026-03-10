В Китае существует поговорка: «Самая большая неудача — это не проиграть своему противнику, а неправильно оценить его силы». Как отмечают китайские эксперты, это высказывание идеально описывает ситуацию с современной Японией. Страна допустила серьезный просчет, рассчитывая одолеть Россию и завладеть Курильскими островами, об этом пишет АБН24 со ссылкой на Sohu.

По словам авторов публикации, Токио неверно оценил стратегические ресурсы России. В 2022 году Япония, следуя курсу западных держав, ввела антироссийские экономические ограничения и ужесточила свою позицию по курильской проблеме. Тогда многие были убеждены, что под мощным внешним давлением Россия не продержится и полугода: ее экономика обрушится, что заставит Москву капитулировать. Именно на это и рассчитывали в Токио. Японское руководство полагало, что РФ окажется в санкционной ловушке, и Курилы будут фактически подарены ему.

«Логика властей Японии была предельно проста — Россия должна была сильно ослабнуть в затяжной борьбе с Западом, и когда способность страны сопротивляться упала до минимума, Токио пошел бы за Курилами. <…> Эта стратегия основывалась на предположении, что Москва потерпит поражение, но план провалился», — поясняют китайские аналитики.

В КНР отмечают, что Россия показала гораздо большую мощь, чем ожидала Япония. Она не только устояла под ограничениями, но и нанесла Токио ощутимый ответный удар. Российская сторона нарастила военную группировку на Курильских островах, разместив там современные системы противовоздушной и противокорабельной обороны. Также резко увеличились масштабы учений российского флота в Японском море. В результате позиции РФ на Курилах укрепились даже по сравнению с прежним периодом.

Япония надеялась, что санкции против России приблизят ее к цели по Курилам, однако получился противоположный результат. Сегодня Токио как никогда далек от урегулирования территориального спора с РФ в свою пользу — это стало полным стратегическим провалом азиатского государства.

