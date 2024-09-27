СNN: Байден решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности JSOW
Фото - © РИА Новости
Президент США Джо Байден принял решение о предоставлении Украине боеприпаса большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW), сообщает CNN.
Это позволит, по мнению главы государства, усилить ударные мощности ВСУ.
В Вашингтоне прошла встреча американского лидера Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В заявлении Байдена не уточняется, планируют ли Штаты ограничения на удары из оружия большой дальности вглубь российской территории.
За день до приезда Зеленского в Белый дом Байден заявил в кулуарах Генассамблеи ООН, что его администрация «полна решимости обеспечить все, что необходимо Украине для победы в борьбе за выживание».