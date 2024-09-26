В Вашингтоне началась встреча Байдена с Зеленским

Белый дом не ожидает по итогам встречи лидеров США и Украины объявлений относительно возможности применения американского оружия для нанесения ВСУ ударов вглубь территории РФ. Но ожидается, что эта тема будет предметом обсуждения.

Накануне Байден распорядился выделить Украине военную помощь на сумму в 375 млн долларов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.