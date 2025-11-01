СМИ: связанный с ЧВК «Вагнер» самолет сел в Венесуэле на фоне опасений атаки США

сегодня в 19:15

DN: связанный с ЧВК «Вагнер» самолет сел в Венесуэле на фоне напряженности с США

Российский транспортный самолет, связанный с армией и ЧВК «Вагнер», якобы приземлился в Каракасе на фоне напряженности между Венесуэлой и США, утверждает DefenseNews (DN) со ссылкой на данные полета. По информации издания, речь идет о тяжелом Ил-76, который способен перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек.

Утверждается, что авиалайнер зашел на посадку в венесуэльской столице еще 26 октября. Перед этим самолет якобы совершал двухдневный перелет по «извилистым маршрутам» через дружественные Москве страны.

Как пишет издание, ранее Ил-76 использовались для доставки армейских грузов и военных.

Российские власти пока не комментировали и не подтверждали информацию DefenseNews.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не будет нападать на Венесуэлу. Ранее американские СМИ писали, что Белый дом якобы уже выбрал цели для ударов по венесуэльским объектам и готовит атаку под предлогом «борьбы с наркокартелями», которым Трамп объявлял войну.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в планировании военной операции на территории страны.

