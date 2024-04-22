СМИ: Киев приостанавливает консульские действия для призывников

сегодня в 23:46

МИД Украины призвал дипломатические учреждения за границей приостановить все консульские действия в отношении украинцев, достигших призывного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Зеркало недели».

Соответствующее требование было направлено руководителям дипведомств. Отмечается, что исключением останется оформление удостоверения личности для возвращения в страну. Действие запрета продлится до получения разъяснений положений закона о мобилизации.

Также газета опубликовала письмо за подписью первого замминистра иностранных дел Украины Андрея Сибига.

«С целью недопущения избежания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23 апреля временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — сказано в тексте документа.

Согласно документу, возможны только консульские действия по оформлению удостоверений личности на возвращение в Украину.