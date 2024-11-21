Слуцкий: Запад подводит мир к новому «ракетному кризису»

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад своими действиями подводит мир к новому «ракетному кризису», пишет ТАСС .

«США обнулили международные договоренности в сфере обеспечения безопасности и подтолкнули Европу, как и весь мир, к опаснейшей черте», — отметил он, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае эскалации украинского конфликта Россия ответит решительно и зеркально. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам.

Глава государства подчеркнул, что Россия применила новое оружие «Орешник» в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.