«Славянский взгляд» Мелании Трамп стал вирусным в соцсетях

Взгляд Мелании Трамп, которая является словенкой по происхождению, стал вирусным в TikTok. Пользователи назвали ее взгляд так называемым трендовым «славянским взглядом» (slavic stare) — холодным, осуждающим, лишенным намека на улыбку, сообщает «Царьград» .

Вирусные ролики в социальной сети демонстрируют, как русскоязычные девушки иронизируют над отношениями, подкрепляя критику в адрес парней и мужчин кадрами с Меланией Трамп, ставшей олицетворением укора и осуждения.

Сама концепция bitch face или «стервозного лица» давно известна в онлайн-пространстве, однако в последнее время все большую популярность набирает именно «славянский взгляд», являющийся частью более масштабного тренда на «все славянское».

Выражение лица, часто встречающееся у жительниц Восточной Европы, действительно может показаться холодным и укоризненным, хотя на самом деле не всегда отражает настоящие эмоции, из-за чего иностранцы порой ошибочно воспринимают этих женщин как враждебных или высокомерных.

