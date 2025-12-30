Военный журналист Александр Сладков заявил, что России необходимо быть готовой к возможной эскалации конфликта с Украиной после попытки атаки на резиденцию президента Владимира Путина.

Александр Сладков в эфире радио Sputnik отметил, что Москва пока не ответила на попытку атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, российское руководство взяло паузу, чтобы подготовиться к возможным последствиям.

Сладков подчеркнул, что Владимир Путин никогда не действует под давлением обстоятельств, и задержка с ответом не свидетельствует о мягкости или нерешительности.

«Мы должны быть готовы к перестрелке между Банковой и Кремлем. Но пока не хотим повышать ставки», — заявил военный журналист в эфире радио Sputnik.

