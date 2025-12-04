Военкор Александр Сладков высказал мнение, что при серьезном поражении Лондон может попытаться ввергнуть остатки украинской территории в состояние гражданской войны, где различные вооруженные группировки будут контролироваться разными западными странами.

«Англия… может попытаться цинично ввергнуть оставшуюся часть территории в управляемый ею хаос. Организовать гражданскую войну. Банды и националистические группы, отряды из рядов бывших ВСУ, ГУР, СБУ будут воевать друг с другом, вытаптывая то, что раньше называлось Украиной, — написал журналист в своем Telegram-канале.

По его оценке, это приведет к полному разрушению государственности, после которого лишь сильная внешняя сила сможет установить порядок.

Сладков предположил, что Вашингтону выгоднее передать власть в Киеве силам, способным контролировать территорию и при этом устраивающим Москву. Это создаст основу для совместного экономического присутствия и постепенного возвращения Украины к статусу нейтрального буферного государства.

При этом, по словам военкора, Зеленский уже «мажет лыжи», а его дальнейшая судьба будет зависеть от того, сдадут ли его бывшие союзники в обмен на легитимность в послевоенном урегулировании.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.