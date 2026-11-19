Си на встрече с Путиным и Трампом попросил ликвидировать все ядерное оружие

Китайский лидер Си Цзиньпин предложил ввести тотальный запрет на ядерные вооружения и полностью избавиться от имеющихся запасов. Об этом сообщает ТАСС .

С этой инициативой глава КНР выступил во время трехстороннего саммита в Шэньчжэне. В нем участвуют президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп.

Характеризуя разрушительный потенциал таких боеголовок, Си сравнил их с дамокловым мечом. Он постоянно «висит над планетой» и угрожает глобальной безопасности.

По убеждению Си, мировое сообщество должно прийти к полному отказу от ядерного арсенала и его окончательному уничтожению. В будущем это даст возможность сформировать пространство, навсегда защищенное от ядерного конфликта.

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