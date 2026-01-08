Штаты вышли из 66 международных организаций, в том числе и из структур ООН
Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум, по которому США предписывается выход из 66 международных организаций, сообщает Газета.ru.
Данный меморандум предписывает всем исполнительным ведомствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, и 31 структуры, состоящей в организации.
Кроме того, в американский конгресс был внесен законопроект о выходе страны из Североатлантического альянса. Автор документа, конгрессмен Томас Масси назвал НАТО «реликтом холодной войны».
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* рассказал, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет проекту документа, по которому планируется усиление антироссийских санкций.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
