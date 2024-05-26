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Шольц высказался против разрешения Украине бить оружием Запада по РФ

Политика

Фото - © Wikipedia.org

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против призывов дать разрешение Украине бить западным оружием по территории РФ, сообщает «Царьград».

По данным издания Tagesschau, Шольц отметил, что есть четкие правила, согласованные с Украиной. Они действуют в отношении поставок немецкого оружия.

«Во всяком случае, это моя позиция», — сообщил он.

По словам канцлера, Германия не хочет, чтобы произошла «большая война».