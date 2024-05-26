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Шольц высказался против разрешения Украине бить оружием Запада по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против призывов дать разрешение Украине бить западным оружием по территории РФ, сообщает «Царьград».

По данным издания Tagesschau, Шольц отметил, что есть четкие правила, согласованные с Украиной. Они действуют в отношении поставок немецкого оружия.

«Во всяком случае, это моя позиция», — сообщил он.

По словам канцлера, Германия не хочет, чтобы произошла «большая война».