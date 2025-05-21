Шойгу: наверху служебной лестницы холодно и одиноко

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что за 5 лет в его жизни многое изменилось и он стал лучше понимать «гигантский груз ответственности» руководителей, сообщает РБК .

21 мая Шойгу празднует 70-летие.

Он отметил, что последние пять лет были очень непростыми. При этом он считает, что чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем «отчетливее он ощущает одиночество».

«Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан (Тува). До 1988 года работал в стройорганизациях Красноярского края, Тувы и Хакасии, а затем — в Абаканском горкоме КПСС и Красноярском крайкоме КПСС. В 1990 году переехал в столицу, где сначала работал на посту зампреда Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.

В 1991 году возглавил Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. На его основе при участии Шойгу в 1994 году в стране создали МЧС РФ, которое тот и возглавил. В 2012 году назначен губернатором Подмосковья. А через полгода он стал главой Минобороны, которым руководил в течение 12 лет. В мае 2024 года его сменил Андрей Белоусов. Тогда Шойгу назначили секретарем Совета безопасности.

Также он является президентом организации «Русское географическое общество».