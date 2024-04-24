Шмыгаль рассчитывает, что США продолжат помогать Украине
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Киева от США, несмотря на то, что Украина еще ожидает одобренную ранее помощь, пишет ТАСС.
Он на прошлой неделе пообщался с лидером демократов Чаком Шумером, который заверил, что поддержка со стороны Вашингтона является безоговорочной.
«Спасибо за соблюдение слова и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе», — сказал Шмыгаль.
Также благодарность за помощь выразил украинский президент Владимир Зеленский, назвав новый пакет американской помощи «жизненно необходимым». Глава государства убежден, что при поддержке Киева США укрепляют свою роль в качестве «маяка демократии и лидера свободного мира».
Во вторник Сенат США одобрил пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Его объем составил 95 млрд долларов. Часть этих средств пойдет на поддержку Киева. Американский лидер Джо Байден пообещал подписать его 24 апреля.