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Си Цзиньпин предложил создать государство для решения конфликта на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать независимое палестинское государство для решения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС .

Позиции Пекина и Парижа по этому вопросу совпадают, потому что конфликт очень сильно волнует страны.

Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства. Также Франция и Китай должны сотрудничать в данном вопросе.

Ранее председатель КНР прибыл во Францию с государственным визитом. В ходе визита китайский лидер, помимо ближневосточного конфликта, обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине.