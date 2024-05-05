Главная

Си Цзиньпин предложил создать государство для решения конфликта на Ближнем Востоке

Политика

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать независимое палестинское государство для решения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

Позиции Пекина и Парижа по этому вопросу совпадают, потому что конфликт очень сильно волнует страны.

Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства. Также Франция и Китай должны сотрудничать в данном вопросе.

Ранее председатель КНР прибыл во Францию с государственным визитом. В ходе визита китайский лидер, помимо ближневосточного конфликта, обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине.