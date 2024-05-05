Воробьев: в парке «Патриот» прошли всероссийские соревнования по стрельбе

В парке «Патриот» прошел завершающий день Всероссийских соревнований по практической стрельбе, которые впервые проходят в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Участниками стали 32 команды от Министерства обороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, ФСИН и гражданские коллективы. Все они смогли обменяться навыками боевой подготовки.

«В этот день — в преддверии Дня Победы — мы еще раз вспоминаем и благодарим всех, кто во все времена сражался за нашу страну и защищал людей. А еще награждаем победителей соревнований — в военном и гражданском зачетах лучшими стали команды Управления «А» ЦСН ФСБ России»,- отметил Воробьев.

По словам губернатора региона, в Подмосковье базируется много воинских частей. В регионе 1,2 тыс. человек занимаются практической стрельбой в клубах в Балашихе, Дзержинском, Дубне, Серпухове и Одинцове.