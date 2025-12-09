Северокорейский лидер почтил память Александра Мацегоры

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину и выразил слова поддержки сотрудникам российского посольства в связи со смертью чрезвычайного и полномочного посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегоры.

Как передает государственное радио КНДР «Голос Кореи», Ким Чен Ын, выражая глубокие соболезнования, почтил память российского дипломата, скончавшегося 6 декабря 2025 года.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни. О его смерти сообщило Министерство иностранных дел России.

В официальном заявлении ведомства дипломат охарактеризован как выдающийся специалист и патриот, внесший большой вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами. Причина его смерти не раскрывается.

