сегодня в 10:40

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, что в Шевченковском районе Киева проводят плановые контрразведывательные мероприятия, сообщает РИА Новости.

В николаевском подполье отметили, что СБУ ищут тех жителей, который нелояльны к власти в преддверии полной нелегитимности Владимира Зеленского.

Основные контрразведывательные мероприятия проводят на Софийской и Михайловской площадях, а также прилегающей к ней местности.

Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, проверки проводятся в офисах, местах общественного пребывания, зданиях. Кроме того, граждане, находящиеся на территории центральной части города, также подлежат осмотру.