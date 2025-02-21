Сближение РФ и США шокировало и разобщило Евросоюз
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Страны Евросоюза пребывают в состоянии шока из-за того, что Вашингтон пошел на сближение с Москвой. В ЕС нет единого мнения на этот счет, и пока никто не знает, как себя вести, как реагировать и что делать. Такое мнение высказал праправнук первого канцлера германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк, пишет РЕН ТВ.
Бисмарк считает, что Германия могла бы опереться на свой опыт во Второй мировой войне и первой предложить всем странам сесть за стол переговоров, но, скорее всего, при действующей Еврокомиссии сделать это практически невозможно, поэтому в ближайшее время ЕС будет проживать очень сложный период.
Бисмарк также считает, что в современной Германии есть политики, которые могли бы нормализовать отношения с Россией.
«Да, в Германии есть такие политики. Но сейчас они не осмеливаются выходить на первый план, потому что их тут же маргинализируют и называют „понимающими Путина“ в негативном смысле и обвиняют в поддержке конфликта, как будто они одобряют происходящее», — отметил Бисмарк.
По мнению праправнука первого канцлера германской империи, очень жаль, что такие политики боятся высказываться и что-либо делать, потому что именно они как раз и нужны ФРГ, чтобы наладить со всеми отношения. Германии жизненно необходимо восстановить экономические и человеческие связи с Россией, которые были нарушены спустя долгих 30 лет.
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