Сближение РФ и США шокировало и разобщило Евросоюз

Страны Евросоюза пребывают в состоянии шока из-за того, что Вашингтон пошел на сближение с Москвой. В ЕС нет единого мнения на этот счет, и пока никто не знает, как себя вести, как реагировать и что делать. Такое мнение высказал праправнук первого канцлера германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк, пишет РЕН ТВ .

Бисмарк считает, что Германия могла бы опереться на свой опыт во Второй мировой войне и первой предложить всем странам сесть за стол переговоров, но, скорее всего, при действующей Еврокомиссии сделать это практически невозможно, поэтому в ближайшее время ЕС будет проживать очень сложный период.

Бисмарк также считает, что в современной Германии есть политики, которые могли бы нормализовать отношения с Россией.

«Да, в Германии есть такие политики. Но сейчас они не осмеливаются выходить на первый план, потому что их тут же маргинализируют и называют „понимающими Путина“ в негативном смысле и обвиняют в поддержке конфликта, как будто они одобряют происходящее», — отметил Бисмарк.

По мнению праправнука первого канцлера германской империи, очень жаль, что такие политики боятся высказываться и что-либо делать, потому что именно они как раз и нужны ФРГ, чтобы наладить со всеми отношения. Германии жизненно необходимо восстановить экономические и человеческие связи с Россией, которые были нарушены спустя долгих 30 лет.

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