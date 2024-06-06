Сбежавшие в Южную Корею граждане КНДР отправили на родину шары с K-pop песнями

Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР шары с сериалами, музыкой и листовками

В Южной Корее активисты, среди которых были и бежавшие граждане из КНДР, отправили на север десять воздушных шаров. В них были флешки с кино и музыкой K-pop, а также антиправительственные листовки, сообщает kp.ru со ссылкой на агентство Yonhap.

Ответственность за акцию взяли на себя лица, называющие себя борцами за свободу Северной Кореи.

Ранее КНДР также отправила на юг шары, в которых, кроме прочего, был мусор и экскременты.

В ответ на такие «посылки» южнокорейцы тоже переправили северным соседям десяток воздушных шаров. В них были купюры на 2 000 долларов, 200 000 листовок с критикой властей КНДР, а также 5 000 USB-флешек с песнями стиля K-Pop и популярным южнокорейским сериалом «Зимняя соната».