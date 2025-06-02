Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву

Самолет с представителями делегации РФ вылетел из Стамбула в российскую столицу после второго раунда переговоров с украинской стороной, сообщает РИА Новости .

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Они длились больше часа. Стороны обсуждали вопросы на русском языке. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия довольна итогами второго раунда переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

Двусторонняя встреча глав делегаций РФ и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова состоялась до второго раунда переговоров между представителями Москвы и Киева. Она длилась 2,5 часа.

Ранее был опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Дата третьего раунда переговоров между странами в настоящее время неизвестна.