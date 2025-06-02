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Встреча Мединского и Умерова прошла до переговоров делегаций РФ и Украины

Двусторонняя встреча глав делегаций РФ и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова состоялась до второго раунда переговоров между представителями Москвы и Киева. Она длилась 2,5 часа, сообщает РИА Новости .

«До переговоров делегаций прошла двусторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с главой украинской делегации Рустемом Умеровым», — заявил источник в российской делегации.

Собеседник агентства добавил, что двусторонняя встреча, длившаяся 2,5 часа, предопределила эффективный ход дальнейших переговоров России и Украины.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились больше часа. Стороны говорили на русском языке. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия довольна итогами второго раунда переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

Ранее был опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.