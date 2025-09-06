Самолет Пашиняна впервые за 30 лет пролетел через Азербайджан

Впервые за три десятилетия самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна пересек воздушное пространство Азербайджана в рамках зарубежного визита.

«Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению», — заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян на своей странице в Facebook*.

Багдасарян добавила, что после подписания соглашения в Вашингтоне Армения получила согласие Азербайджана на использование воздушного коридора для полета премьер-министра.

8 августа президент США Дональд Трамп, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Вашингтоне и подписали совместную декларацию по мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку — о так называемом «Зангезурском коридоре» (который теперь называется «Мостом Трампа»).

*Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.