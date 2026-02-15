RS: заявления Рубио в Мюнхене указывают на смену курса США по Украине

Заявления, сделанные госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности в ФРГ, разочаровали Украину. Но важнее было то, о чем умолчал дипломат, сообщает RT со ссылкой на материал Responsible Statecraft.

«То, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем то, что он сказал, особенно в отношении конфликта на Украине, который определяется европейским консенсусом как проблема экзистенциальной безопасности», — указано в статье.

Госсекретарь США только один раз говорил об Украине. Она упоминается лишь в контексте ведущихся между РФ и Соединенными Штатами переговоров. Рубио отметил лидерство США в этом вопросе.

Дипломат не говорил привычные слова о поддержке Украины столько, сколько нужно. Также не упоминалась и «борьба демократии с автократией». Помимо этого, перед выступлением Рубио отменил встречу с главами стран ЕС по поводу Украины.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.