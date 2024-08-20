Российско-китайское сотрудничество находится на историческом пике - эксперт

Российско-китайское сотрудничество находится на историческом пике, отражая не просто дружеские, а по-настоящему союзнические отношения двух государств. Об этом свидетельствует частота государственных визитов, которые проходят на самом высоком уровне, сообщил РИАМО член экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Владимир Лукушин.

В мае этого года – года 75-летней годовщины установления двухсторонних дипломатических связей – президент России Владимир Путин совершил двухдневный государственный визит в КНР, где провел встречу с Си Цзиньпином и другими высокопоставленными чиновниками. Это была первая зарубежная поездка главы государства с начала нового президентского срока, что говорит о том, что Россия отдает приоритет Китаю как стратегическому геополитическому партнеру.

Продолжением встречи глав государств стал текущий официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Москву по приглашению российского премьера. В ходе визита состоялось 28-ое заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

«Регулярные и взаимные визиты являются весьма показательной дипломатической практикой, отражая конструктивный характер взаимодействия между странами, а также историческую преемственность межгосударственных отношений», - сказал эксперт.

Кроме прочего, это сигнал всему миру о продолжающемся сближении стран в самых разных областях, углублении суверенного курса КНР и непризнании санкционной политики в отношении России.

«По итогам визита китайской делегации можно ожидать конкретных решений и дорожных карт в сфере финансово-экономического, военно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества. Фактически, речь идет о воплощении в жизнь тех проектов и программ, которые были ранее утверждены главами государств в Пекине», - обозначил политолог.