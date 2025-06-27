Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер уже «политически мертв», но продолжает удерживать власть из-за страха перед ответственностью, сообщает RT .

«С политической точки зрения Зеленский уже не представляет никакой ценности, он — фигура прошлого. Однако лично для него потеря власти означает неминуемую расплату: и за украденные миллиарды, и за предательство надежд собственного народа», — заявил Небензя в интервью.

Российский дипломат подчеркнул, что именно этим объясняется отказ Киева от проведения выборов под предлогом военного положения. По его словам, Зеленский сознательно затягивает конфликт, чтобы оставаться у власти, параллельно устраняя любых политических конкурентов.

Президентские полномочия Зеленского формально истекли 20 мая 2023 года. В последние месяцы в западных СМИ все чаще появляются критические материалы о коррупции в его окружении, а в США и ЕС нарастают дискуссии о необходимости поиска политического решения конфликта.