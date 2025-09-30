Российские двигатели ПД-26 могут помочь Китаю обойти трудности в контакте с США

Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность поддерживать создание двигателей ПД-26, а зампред правительства Денис Мантуров допустил возможность их передачи Китаю. Данное сообщение вызвало широкий резонанс в авиационных кругах, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu.

В публикации отмечается, что это предложение может стать ключевым для Китая, сталкивающегося с трудностями в этой области. Так, авиалайнер C919 оснащен двигателем, произведенным совместно США и Францией, а поставки мощных двигателей, предназначенных для широкофюзеляжного C929, ранее служили предметом торга со стороны Америки.

Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно поднимала вопрос о прекращении поставок, стремясь ограничить развитие китайской авиации уровнем простой сборки. В этот сложный момент Россия предложила свою поддержку.

Китайские эксперты подчеркивают, что ПД-35, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией России, является самым мощным двигателем в истории страны. Ожидается, что сертификация модели завершится к 2027 году, при этом российская сторона готова предоставить весь комплекс ключевых компонентов, включая композитные лопатки.

Китайские журналисты подчеркивают, что Россия, являясь одной из немногих стран, способных самостоятельно производить любые авиационные компоненты, обладает значительным опытом в сфере авиационных двигателей. Потенциальная передача двигателей ПД-26 станет не только важной вехой в сотрудничестве между Китаем и Россией, но и мощным стимулом для развития авиационной промышленности КНР, постепенно сводя на нет усилия США по технологической изоляции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.