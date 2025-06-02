Российские делегаты внезапно вернулись в отель за час до переговоров с Украиной

Некоторые члены российской делегации, которая примет участие в переговорах с Украиной в Стамбуле 2 июня, вернулись в свой отель, передает корреспондент РИА Новости . Пока неизвестно, с чем это связано.

Ранее источник издания в МИД Турции сообщал, что российско-украинские переговоры начнутся в понедельник в 13:00 по московскому времени. По словам информатора, консультации пройдут под председательством турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана.

Ранее в Стамбул также прибыла украинская делегация. На предстоящих переговорах Киев может представить проект мирного урегулирования конфликта, сообщало Reuters.

РФ уже получила от Украины ее меморандум о прекращении огня, заявлял глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский.