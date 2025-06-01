Reuters: Украина на переговорах 2 июня предложит проект урегулирования конфликта

сегодня в 17:48

Киев на предстоящих переговорах представит проект мирного урегулирования. В документе содержатся требования, которые схожи с условиями, ранее выдвинутыми Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Агентство заявило, что в проекте содержатся «рамочные условия украинского мирного соглашения». Они практически совпадают с ранее озвученными Киевом нюансами.

Так, например, Украина не приемлет каких-либо ограничений в области вооружения. Также Киев настаивает на отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России.

Переговоры Украины и России состоятся в Стамбуле 2 июня. Стороны обсудят меморандумы о прекращении огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев озвучит на встрече с Россией свои ключевые позиции.