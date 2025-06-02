Источник в МИД Турции: переговоры РФ и Украины начнутся в 13:00 по Москве

Источник в министерстве иностранных дел Турции подтвердил, что переговоры между РФ и Украиной стартуют в 13:00 по московскому времени, сообщает РИА Новости .

По информации источника, переговоры также пройдут под председательством главы турецкого дипломатического ведомства Хакана Фидана.

Украинская делегация уже прибыла в Стамбул. Представители России прилетели 1 июня, после того как узнали, что президент Украины Владимир Зеленский принял предложение о втором раунде прямых переговоров.

По информации издания Reuters, Киев на предстоящих переговорах представит проект мирного урегулирования. В документе содержатся требования, которые схожи с условиями, ранее выдвинутыми Украиной.

Турецкая сторона рассчитывает, что будущие переговоры представителей двух стран в Стамбуле приведут к подвижкам в вопросе прекращения огня. В администрации турецкого президента сделают для этого все, что он них зависит.