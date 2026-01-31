В Москве и Петербурге с 12 февраля откроются два визовых центра Японии Политика сегодня в 17:21 Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

Визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге снова заработают с 12 февраля. Документы будут принимать с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, сообщается на сайте посольства страны в РФ.

Заработает визовый центр Японии (Japan Visa Application Centre: JVAC). Решение принято для улучшения качества предоставляемых услуг, а также удобства заявителей. В Москве визы будут выдавать по адресу Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге JVAC заработает по адресу Стремянная улица, 21/5. За подачу документов потребуется заплатить сбор. Его размер составит 970 рублей с человека.