Россия упоминается в докладе о нацбезопасности Британии в 3 раза больше Украины

РФ упоминается в докладе британского парламентского комитета по стратегии национальной безопасности о вызовах, с которыми сталкивается страна, более 120 раз, в 3 раза больше Украины, которая упомянута там 39 раз, сообщает РИА Новости .

Доклад был опубликован в пятницу утром. Авторы документа призывают правительство «внести больше ясности в свои планы по защите национальной безопасности Великобритании». В нем также указывается на необходимость снижать зависимость от США.

Эксперты также соглашаются с оценкой правительства о том, что РФ якобы «представляет „наиболее острую угрозу национальной безопасности Великобритании“. При этом конкретные доказательства не приводятся. Россия упомянута 121 раз, в основном в рамках посвященного ей раздела.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по Брянску британскими ракетами Storm Shadow был невозможен без участия специалистов из Великобритании. Решение об ответе примут военные.

